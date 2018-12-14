В ДТП под Луцком погиб 9-летний ребенок

"Сегодня после обеда на автодороге в селе Поддубцы Луцкого района 68-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", житель Киверцовского района, допустил наезд на 9-летнюю местную жительницу. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечают, что на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Как сообщал УНН, ранее на автодороге "Одесса - Рени" лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП погибли два человека и пострадали четверо.