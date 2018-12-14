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Два авто зіткнулися лоб в лоб, четверо постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН.  На автошляху "Одеса – Рені" лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Через ДТП загинули двоє людей та постраждали четверо. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління ГУ Нацполіції в Одеській області.

Два авто зіткнулися лоб в лоб, четверо постраждалих

Так, ДТП сталася вчора у Біляївському районі Одеської області.

"Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля "ФОРД" не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ", в якому перебувало п’ять чоловіків. В результаті зіткнення водій автомобіля "ФОРД" загинув на місці, а також один із пасажирів "ВАЗ". Інші учасники ДТП з травмами різного ступеня доставлені до лікарні", – йдеться повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік вилетів з авто через лобове скло та загинув

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на автодорозі "Львів – Тернопіль" зіткнулися автомобіль КрАЗ та мікроавтобус "Фольксваген Т5". У результаті до лікарні доставили сімох осіб з мікроавтобуса.

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