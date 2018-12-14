Два авто столкнулись лоб в лоб, четверо пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На автодороге "Одесса – Рени" лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП погибли два человека и пострадали четверо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления ГУ Нацполиции в Одесской области.
Так, ДТП произошло вчера в Беляевском районе Одесской области.
"Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "ФОРД" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", в котором находились пять мужчин. В результате столкновения водитель автомобиля "ФОРД" погиб на месте, а также один из пассажиров "ВАЗ". Другие участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу", – говорится сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина вылетел из авто через лобовое стекло и погиб
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на автодороге "Львов – Тернополь" столкнулись автомобиль КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5". В результате в больницу доставили семь человек из микроавтобуса.