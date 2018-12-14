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Два авто столкнулись лоб в лоб, четверо пострадавших

Киев • УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На автодороге "Одесса – Рени" лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП погибли два человека и пострадали четверо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления ГУ Нацполиции в Одесской области.

Два авто столкнулись лоб в лоб, четверо пострадавших

Так, ДТП произошло вчера в Беляевском районе Одесской области.

"Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "ФОРД" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", в котором находились пять мужчин. В результате столкновения водитель автомобиля "ФОРД" погиб на месте, а также один из пассажиров "ВАЗ". Другие участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу", – говорится сообщении.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на автодороге "Львов – Тернополь" столкнулись автомобиль КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5". В результате в больницу доставили семь человек из микроавтобуса.

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