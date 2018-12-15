У Запорізькій області сталося ДТП, є загиблі

ДТП трапилася сьогодні вночі, по вулиці Ломоносова.



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Поліцейські встановили, що водій автомобіля "ВАЗ-21104" не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на перешкоду – електроопору вуличного освітлення. Після цього автомобіль перекинувся та частково пошкодив паркан приватного домоволодіння.



"Внаслідок аварії водій автомобіля, мешканець Мелітополя 1994 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Трьох пасажирів, транспортного засобу було доставлено до лікарні. Чоловік 1994 року народження від отриманих травм помер в лікарні, жінка 1998 року народження та чоловік 1994 року народження, з травмами різної ступеня тяжкості у лікарні", - йдеться у повідомленні.



За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розпочато досудове розслідування.



Як повідомляв УНН, раніше на автошляху "Одеса – Рені" лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Через ДТП загинули двоє людей та постраждали четверо.