В Запорожской области оккупанты задержали администраторов украинских Telegram-каналов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. федеральная служба безопасности россии задержала на оккупированных территориях Запорожской области администраторов Telegram-каналов, которые якобы входили в агентурную сеть украинской военной разведки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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«фсб в результате спецоперации на территории Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины. В ходе оперативных мероприятий задержаны администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - Это Украина", которые используются для сбора разведывательной информации и осуществления психологического воздействия на жителей региона", - говорится в сообщении.
Оккупанты утверждают, что администраторы ресурсов якобы убеждали жителей Запорожья в абсолютной конфиденциальности и склоняли к сбору и передаче информации о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих и техники.
Согласно информации росСМИ, в результате операции фсб были задержаны граждане Украины и рф, которые якобы признались, что выполняли задания украинской военной разведки.
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