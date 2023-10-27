У Запорізькій області окупанти затримали адміністраторів українських Telegram-каналів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. федеральна служба безпеки росії затримала на окупованих територіях Запорізької області адміністраторів Telegram-каналів, які нібито входили в агентурну мережу української військової розвідки. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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«фсб у результаті спецоперації на території Запорізької області припинила діяльність трьох великих агентурних груп (резидентур), які координуються ГУР МО України. Під час оперативних заходів затримано адміністраторів інформаційних ресурсів українського засобу масової інформації "РІА-Мелітополь" і Telegram-чату "Мелітополь - Це Україна", які використовуються для збору розвідувальної інформації і здійснення психологічного впливу на мешканців регіону", - йдеться в повідомленні.
Окупанти стверджують, що адміністратори ресурсів нібито переконували жителів Запоріжжя в абсолютній конфіденційності та схиляли до збору та передачі інформації про місця дислокації та пересування російських військовослужбовців та техніки.
Згідно інформації росЗМІ, у результаті операції фсб були затримані громадяни України та рф, які нібито зізналися, що виконували завдання української військової розвідки.
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