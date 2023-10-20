У Мелітополі "відмінусували" авто із російськими загарбниками - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У ніч на 20 жовтня на околицях окупованого Мелітополя на Запоріжжі була ліквідована ворожа автівка. За даними мера міста Івана Федорова, у "відмінусованому" авто були росіяни, які регулярно займались мародерством, передає УНН.
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"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували й грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - йдеться в дописі Федорова у Telegram.
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УНН повідомляв про вдалу операцію у Мелітополі. Згідно зі звітом Сил спеціальних операцій ЗСУ, у результаті операції російських окупантів було відрізано від постачання боєприпасів і палива.
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