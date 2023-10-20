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В Мелитополе "отминусовали" авто с российскими захватчиками - мэр

Киев • УНН

 • 168161 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В ночь на 20 октября в окрестностях оккупированного Мелитополя на Запорожье была ликвидирована вражеская машина. По данным мэра города Ивана Федорова, в "отминусованном" авто были россияне, которые регулярно занимались мародерством, передает УНН.

В Мелитополе "отминусовали" авто с российскими захватчиками - мэр

Цитата

"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустующие квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", - говорится в сообщении Федорова в Telegram.

Ранее

УНН сообщал об удачной операции в Мелитополе. Согласно отчету Сил специальных операций ВСУ, в результате операции российские оккупанты были отрезаны от поставок боеприпасов и топлива.

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