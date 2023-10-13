ССО відзвітували про операцію у Мелітополі: окупантів відрізали від постачання боєприпасів і палива

Деталі

"ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі", - ідеться у повідомленні ССО.

Як зазначається, "завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію".

"У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф", - сказано у повідомленні ССО.

Як зазначається, наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога.

Доповнення

У Центрі національного спротиву своєю чергою вказали, що "13.10.2023 у Мелітополі о 7:40 партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна".

"У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", - зазначили у ЦНС.

Раніше

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у п'ятницю зранку повідомив про вибух у тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі.