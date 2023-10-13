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ССО отчитались об операции в Мелитополе: оккупантов отрезали от поставок боеприпасов и топлива

ССО отчитались об операции в Мелитополе: оккупантов отрезали от поставок боеприпасов и топлива

Киев • УНН

 • 436951 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Силы специальных операций ВСУ отчитались об удачной операции в Мелитополе, российских оккупантов отрезали от поставок боеприпасов и топлива, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ССО ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

"ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении. Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе", - говорится в сообщении ССО.

Как отмечается, "благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра были взорваны железнодорожные пути".

"В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии рф", - говорится в сообщении ССО.

Как отмечается, сейчас устанавливается дополнительная информация о потерях врага. 

Дополнение

В Центре национального сопротивления в свою очередь указали, что "13.10.2023 в Мелитополе в 7:40 партизаны взорвали поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении: поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества".

"В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз. По состоянию на сейчас оккупанты окружили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан. Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем", - отметили в ЦНС.

Ранее

Мелитопольский городской голова Иван Федоров в пятницу утром сообщил о взрыве во временно занятом оккупантами Мелитополе.

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