ССО отчитались об операции в Мелитополе: оккупантов отрезали от поставок боеприпасов и топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Силы специальных операций ВСУ отчитались об удачной операции в Мелитополе, российских оккупантов отрезали от поставок боеприпасов и топлива, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ССО ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
"ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении. Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе", - говорится в сообщении ССО.
Как отмечается, "благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра были взорваны железнодорожные пути".
"В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии рф", - говорится в сообщении ССО.
Как отмечается, сейчас устанавливается дополнительная информация о потерях врага.
Дополнение
В Центре национального сопротивления в свою очередь указали, что "13.10.2023 в Мелитополе в 7:40 партизаны взорвали поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении: поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества".
"В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз. По состоянию на сейчас оккупанты окружили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан. Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем", - отметили в ЦНС.
Ранее
Мелитопольский городской голова Иван Федоров в пятницу утром сообщил о взрыве во временно занятом оккупантами Мелитополе.