В Запорожье "Заря" сыграла вничью с "Верес"

Матч начался с борьбы преимущественно в центре поля. Позже обе команды поочередно начали атаковать, но ближе к взятию ворот первыми были подопечные Юрия Вернидуба. На 18-й минуте "Заря" могла забивать дважды. Сначала Иури пробил выше пустых ворот, а затем Артем Гордиенко пробил рядом со штангой.

Открыли счет хозяева на 28-й минуте. После прострельной передачи Владислава Кабаева мяч в ворота "Вереса" забил Артем Громов.

После перерыва гости более активизировались, но "Заря" контролировала атаки соперника и проводила собственные, не менее опасны.

На 56-й минуте вторую желтую карточку получил Сергей Ищенко и "Верес" остался в меньшинстве. На 71-й минуте во время атаки подопечных Юрия Вирта повреждения от соперника получил голкипер "Зари" Андрей Лунин. И в то время, когда кипер лежал на газоне, мяч в незащищенные ворота хозяев забил Владимир Адамюк.

После этого "Верес", находясь в меньшинстве, мог забить, но надежно на последнем рубеже сыграл Андрей Лунин. На последних минутах встречи арбитр удалил тренера "Вереса" Юрия Вирта, который систематически нарушал дисциплину и оставлял тренерскую зону.

Весь последний основной и дополнительные 5 минут футболисты сыграли в борьбе но без забитых мячей. Матч так и закончился ничьей 1:1.

Напомним, дубль Мбокани принес "Динамо" выигрыш над "Звездой".