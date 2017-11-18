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У Запоріжжі “Зоря” зіграла внічию з “Вересом”

У Запоріжжі “Зоря” зіграла внічию з “Вересом”

Київ • УНН

 • 16087 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. На запорізькій “Славутич-Арені” луганська “Зоря” зіграла внічию з рівненським “Вересом” з рахунком 1:1, передає кореспондент УНН.

Матч розпочався з боротьби переважно у центрі поля. Пізніше обидві команди почергово почали атакувати, але ближчими до взяття воріт першими були підопічні Юрія Вернидуба. На 18-й хвилині “Зоря” могла забивати двічі. Спочатку Іурі пробив вище порожніх воріт, а потім Артем Гордієнко пробив поруч зі стійкою.

Відкрили рахунок господарі на 28-й хвилині. Після прострільної передачі Владислава Кабаєва м’яч у ворота “Вереса” забив Артем Громов.

Після перерви гості більш активізувалися, але “Зоря” контролювала атаки суперника та проводила власні, не менш небезпечні.
На 56-й хвилині другу жовту картку отримав Сергій Іщенко і “Верес” залишився у меншості. На 71-й хвилині під час атаки підопічних Юрія Вірта пошкодження від суперника отримав голкіпер “Зорі” Андрій Лунін. І в той час, коли кіпер лежав на газоні, м’яч у незахищені ворота господарів забив Володимир Адамюк.

Після цього “Верес”, перебуваючи у меншості, міг забити, але надійно на останньому рубежі зіграв Андрій Лунін. На останніх хвилинах зустрічі арбітр вилучив тренера "Вереса" Юрія Вірта, який систематично порушував дисципліну та залишав тренерську зону.

Весь останній основний та додаткові 5хвилин футболісти відіграли у боротьбі але без забитих м’ячів. Матч так і закінчився нічиєю 1:1.

Нагадаємо, дубль Мбокані приніс "Динамо" виграш над "Зіркою".

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