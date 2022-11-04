В Запорожье сегодня веерные отключения: обнародовали графики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Запорожье в пятницу, 4 ноября, продолжаются почасовые веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня в Запорожье продолжаются почасовые веерные отключения электроэнергии. Как сообщает "Запорожьеоблэнерго", утром отключаются объекты второй очереди", - отметил Куртев.
Детали
По словам чиновника, после включения объектов второй очереди будут отключены объекты третьей очереди. Далее по такому же принципу будет осуществлено отключение объектов первой очереди.
В последнюю, четвертую очередь, входят крупные промышленные предприятия, которые будут отключены вечером по отдельному графику.
Он отметил, что в графиках почасовых веерных отключений произошли изменения. Куртев обнародовал обновленные потенциальные графики:
"Такие отключения возможны к стабилизации ситуации в единой энергосистеме Украины", - подчеркнул чиновник.
Ранее
В Запорожье и Запорожском районе 3 ноября вводили графики почасовых отключений электроснабжения.