У Запоріжжі сьогодні віялові відключення: оприлюднили графіки

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"Сьогодні у Запоріжжі продовжуються погодинні віялові відключення електроенергії. Як повідомляє "Запоріжжяобленерго", зранку відключаються об’єкти другої черги", - зазначив Куртєв.

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Зі слів посадовця, після включення об’єктів другої черги буде відключено об’єкти третьої черги. Далі за таким самим принципом буде здійснено відключення об’єктів першої черги.

До останньої, четвертої черги, входять великі промислові підприємства, які будуть відключені ввечері за окремим графіком.

Він зауважив, що в графіках погодинних віялових відключень відбулися зміни. Куртєв оприлюднив оновлені потенційні графіки:



Перша черга



Друга черга



Третя черга



"Такі відключення можливі до стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі України", - наголосив посадовець.

Раніше

У Запоріжжі та Запорізькому районі 3 листопада вводили графіки погодинних відключень електропостачання.