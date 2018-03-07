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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 48580 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59964 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63276 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103537 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Закарпатской ОГА не считают целесообразным введение в области миссии ОБСЕ

В Закарпатской ОГА не считают целесообразным введение в области миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 18736 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. В Закарпатской облгосадминистрации не считают целесообразным введение постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

"Облгосадминистрация против такой миссии в области, ведь не видит в ней никакой пользы. Все надежды, которые возлагались на ОБСЕ в Луганской области, были провалены из-за их бездействия", - подчеркнул Я.Галас.

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Как сообщал УНН, представители ОБСЕ обсудили с правоохранителями Закарпатья межэтнические отношения в области.

Напомним, МИД Венгрии заявил о необходимости присутствия миссии ОБСЕ не только в восточной Украине, но и на западе страны.

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