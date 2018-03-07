В Закарпатской ОГА не считают целесообразным введение в области миссии ОБСЕ
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. В Закарпатской облгосадминистрации не считают целесообразным введение постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
"Облгосадминистрация против такой миссии в области, ведь не видит в ней никакой пользы. Все надежды, которые возлагались на ОБСЕ в Луганской области, были провалены из-за их бездействия", - подчеркнул Я.Галас.
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Как сообщал УНН, представители ОБСЕ обсудили с правоохранителями Закарпатья межэтнические отношения в области.
Напомним, МИД Венгрии заявил о необходимости присутствия миссии ОБСЕ не только в восточной Украине, но и на западе страны.