У Закарпатській ОДА не вважають доцільним введення в області місії ОБСЄ
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. У Закарпатській облдержадміністрації не вважають доцільним введення постійної місії ОБСЄ на Закарпатті. Про це у коментарі УНН повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.
“Облдержадміністрація проти такої місії в області, адже не вбачає в ній жодної користі. Всі надії, які покладалися на ОБСЄ на Луганщині, були провалені через їхню бездіяльність”, — наголосив Я.Галас.
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Як повідомляв УНН, представники ОБСЄ обговорили з правоохоронцями Закарпаття міжетнічні відносини в області.
Нагадаємо, МЗС Угорщини заявило про необхідність присутності місії ОБСЄ не тільки у східній Україні, а й на заході держави.