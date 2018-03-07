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У Закарпатській ОДА не вважають доцільним введення в області місії ОБСЄ

У Закарпатській ОДА не вважають доцільним введення в області місії ОБСЄ

Київ • УНН

 • 18740 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. У Закарпатській облдержадміністрації не вважають доцільним введення постійної місії ОБСЄ на Закарпатті. Про це у коментарі УНН повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

“Облдержадміністрація проти такої місії в області, адже не вбачає в ній жодної користі. Всі надії, які покладалися на ОБСЄ на Луганщині, були провалені через їхню бездіяльність”, — наголосив Я.Галас.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорці Закарпаття підтримують ініціативу введення постійної місії ОБСЄ в області

Як повідомляв УНН, представники ОБСЄ обговорили з правоохоронцями Закарпаття міжетнічні відносини в області.

Нагадаємо, МЗС Угорщини заявило про необхідність присутності місії ОБСЄ не тільки у східній Україні, а й на заході держави.

Українські Національні Новини

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