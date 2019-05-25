В Закарпатской области продолжается ликвидация последствий паводка, уровень воды спадает
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Вследствие интенсивных осадков на территории области в течение 20 — 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов не имеет) и нанесен другой ущерб, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В результате интенсивных осадков на территории области в течение 20 — 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов не имеет), 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 79), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 136), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га)”, — указали спасатели.
Уровень воды постепенно спадает.
С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 23 выезда для оказания помощи населению, откачан 31 тыс. 400 м. куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлечено 38 чел. в/с., 5 мотопомп и 9 ед. техники.
Напоминаем, сегодня из-за наводнений на западе Украины собирается штаб ГСЧС.