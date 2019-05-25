В Закарпатской области продолжается ликвидация последствий паводка, уровень воды спадает

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33784 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54283 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71203 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85218 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121808 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111280 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137516 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Вследствие интенсивных осадков на территории области в течение 20 — 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов не имеет) и нанесен другой ущерб, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“В результате интенсивных осадков на территории области в течение 20 — 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов не имеет), 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 79), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 136), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га)”, — указали спасатели.

Уровень воды постепенно спадает.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 23 выезда для оказания помощи населению, откачан 31 тыс. 400 м. куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлечено 38 чел. в/с., 5 мотопомп и 9 ед. техники.

Напоминаем, сегодня из-за наводнений на западе Украины собирается штаб ГСЧС.

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