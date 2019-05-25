У Закарпатській області триває ліквідація наслідків паводку, рівень води спадає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Внаслідок інтенсивних опадів на території області протягом 20 — 23 травня в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків (на даний час підтоплень житлових будинків не має) та завдано іншої шкоди, зазначає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Внаслідок інтенсивних опадів на території області протягом 20 — 23 травня в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків (на даний час підтоплень житлових будинків не має), 574 підвальних приміщення житлових будинків (залишаються підтопленими 79), 610 дворогосподарств (залишаються підтопленими 136), 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь (залишаються підтопленими 492 га), 170 га пасовищ (залишаються підтопленими 52 га)”, — вказали рятувальники.
Рівень води поступово спадає.
З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 31 тис. 400 м. куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучено 38 чол. о/с., 5 мотопомп та 9 од. техніки.
Нагадуємо, сьогодні через повені на заході України збирається штаб ДСНС.