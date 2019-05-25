Сьогодні через повені на заході України збирається штаб ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. В ДСНС відбудеться засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ситуації з підтопленнями у західних областях України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“25 травня об 11:00 в ДСНС під головуванням Віце-прем’єр-міністра-міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбудеться засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ситуації з підтопленнями у західних областях України”, — вказано у повідомленні прес-служби.
Попердньо, в засіданні візьмуть участь керівництво ДСНС, представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, голови регіональних комісій з ТЕБ та НС.
Варто додати, що на Закарпатті залишаються підтопленими 37 житлових будинків.