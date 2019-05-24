На Закарпатті залишаються підтопленими 37 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок негоди на території Закарпатської області залишаються підтопленими 37 житлових будинків і 288 дворогосподарств. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
"На даний час на території області залишаються підтопленими 288 дворогосподарств, 37 житлових будинків, 109 підвальних приміщень житлових будинків, 1045 га сільгоспугідь та 52 га пасовищ", - повідомили в прес-службі.
За даними прес-служби відомства, підрозділи Управління ДСНС України у Закарпатській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків повені: працює 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.
При цьому в ДСНС області додали, що рівень води поступово спадає. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.
Усього внаслідок значного погіршення погодних умов у виді зливових дощів 22-23 травня 2019 р., проходження на річках області паводку, значного підняття рівня ґрунтових вод на території області було підтоплено 585 дворогосподарств, з них 111 житлових будинків, 484 підвальних приміщень житлових будинків, 1700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ.
Нагадаємо, в Іршавському і Виноградівському районах Закарпатської області ще очікують підйом рівня води внаслідок прогнозованих злив сьогодні, 24 травня.