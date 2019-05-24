На Закарпатье остаются подтопленными 37 жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Вследствие непогоды на территории Закарпатской области остаются подтопленными 37 жилых домов и 288 домохозяйств. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.
"В настоящее время на территории области остаются подтопленными 288 дворов, 37 жилых домов, 109 подвальных помещений жилых домов, 1045 га сельхозугодий и 52 га пастбищ", - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы ведомства, подразделения Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения: работает 9 единиц техники и 28 человек личного состава.
При этом в ГСЧС области добавили, что уровень воды постепенно спадает. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Всего в результате значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая 2019, прохождения на реках области паводка, значительного повышения уровня грунтовых вод на территории области было подтоплено 585 домохозяйств, из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений жилых домов, 1700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.
Напомним, в Иршавском и Виноградовском районах Закарпатской области еще ожидают подъем уровня воды вследствие прогнозируемых ливней сегодня, 24 мая.