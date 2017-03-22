В Еврокомиссии потребовали срочно назначить новое правительство Македонии

По словам Й.Хана, в противном случае Македония рискует потерять возможность вступления в ЕС.

"Все лидеры страны, включая президента, должны уважать итоги недавних выборов и признавать парламентское большинство", - написал еврокомиссар в своем микроблоге Twitter.

Г.Иванов демонстративно отказался от встречи с Й.Ханом, объяснив это отсутствием времени в связи с визитом в Венгрию.

Как сообщал УНН, внеочередные парламентские выборы прошли в Македонии 11 декабря 2016 г. Больше всего мандатов получила национал-консервативная партия бывшего премьер-министра Николы Груевского - "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ), с которой тесно связан президент Г.Иванов. Однако переговоры консерваторов о создании правительственной коалиции с "Демократическим союзом за интеграцию" провалились.

Отказ президента утвердить правительство, которое пытаются сформировать оппозиционные Социал-демократический союз и партия албанского меньшинства, вызвал конституционный кризис.

Консерваторы призывают к проведению новых выборов.

Накануне, 21 марта, в Скопье прошла демонстрация против формирования правительственной коалиции социал-демократов и албанской партии, в которой приняли участие не менее 50 тыс. человек. Одним из основных поводов для протестов стало обещание лидера социал-демократов Зорана Заева предоставить албанскому языку статус второго государственного.