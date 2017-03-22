У Єврокомісії зажадали терміново призначити новий уряд Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Македонії Ґеорґе Іванов повинен визнати результати грудневих виборів і терміново призначити уряд, заявив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган після візиту до Скоп'є, де він зустрівся з лідерами парламентських партій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
За словами Й.Гана, в іншому випадку Македонія ризикує втратити можливість вступу до ЄС.
“Усі лідери країни, включаючи президента, повинні поважати підсумки недавніх виборів і визнавати парламентську більшість”, — написав єврокомісар у своєму мікроблозі Twitter.
Ґ.Іванов демонстративно відмовився від зустрічі з Й.Ганом, пояснивши це відсутністю часу у зв’язку з візитом до Угорщини.
Як повідомляв УНН, позачергові парламентські вибори пройшли в Македонії 11 грудня 2016 року. Найбільше мандатів отримала націонал-консервативна партія колишнього прем’єр-міністра Ніколи Груєвського — “Внутрішня македонська революційна організація — Демократична партія македонської національної єдності” (ВМРО-ДПМНЄ), з якою тісно пов’язаний президент Ґ.Іванов. Проте переговори консерваторів про створення урядової коаліції з “Демократичним союзом за інтеграцію” провалилися.
Відмова президента затвердити уряд, який намагаються сформувати опозиційний Соціал-демократичний союз та партія албанської меншини, викликала конституційну кризу.
Консерватори закликають до проведення нових виборів.
Напередодні, 21 березня, у Скоп’є пройшла демонстрація проти формування урядової коаліції соціал-демократів і албанської партії, в якій узяли участь щонайменше 50 тисяч осіб. Одним із основних приводів для протестів стала обіцянка лідера соціал-демократів Зорана Заєва надати албанській мові статус другої державної.