В ЕС призвали отказаться от рассмотрения законопроекта об "убийстве" антикоррупционных органов

"Законопроект # 7362, который облегчает увольнение директора НАБУ и руководителей антикоррупционных агентств, противоречит борьбе Украины с коррупцией, реформам и обязательствам Плана действий по визовой либерализации. Законопроект должен быть отклонен. Украина должна усилить, а не ослабить антикоррупционные институты", - говорится в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде сняли с повестки дня законопроект, который давал парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК.