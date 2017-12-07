У ЄС закликали відмовитися від розгляду законопроекту про "вбивство" антикорупційних органів

"Законопроект #7362, який полегшує звільнення директора НАБУ та керівників антикорупційних агентств, суперечить боротьбі України з корупцією, реформам та зобов'язанням Плану дій щодо візової лібералізації. Законопроект має бути відхилений. Україна повинна посилити, а не послабити антикорупційні інституції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді зняли з порядку денного законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК.