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У ЄС закликали відмовитися від розгляду законопроекту про "вбивство" антикорупційних органів

У ЄС закликали відмовитися від розгляду законопроекту про "вбивство" антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 12542 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Представництво Європейського Союзу в Україні закликало відмовитися від розгляду законопроекту, який полегшує звільнення директора НАБУ та керівників антикорупційних агентств. Про це йдеться в повідомленні Представництва ЄС на сторінці у Facebook, передає УНН

"Законопроект #7362, який полегшує звільнення директора НАБУ та керівників антикорупційних агентств, суперечить боротьбі України з корупцією, реформам та зобов'язанням Плану дій щодо візової лібералізації. Законопроект має бути відхилений. Україна повинна посилити, а не послабити антикорупційні інституції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді зняли з порядку денного законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК.

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