В ЕС призвали стороны соблюдать перемирие на востоке Украины и восстановить работу СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Европейском союзе заявили о резком ухудшении гуманитарной и безопасной ситуации в зоне конфликта на Донбассе, призывая стороны конфликта прекратить обстрелы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
ЕС также призвал стороны соблюдать Минских соглашений и обеспечить восстановление полноценной работы Общего центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе.
“Отзыв Россией своего контингента из Общего центра контроля и координации также имеет серьезные негативные последствия для поддержания режима прекращения огня и стабилизации линии контакта. Мы ожидаем, что обе стороны будут принимать все необходимые меры, чтобы СЦКК смог восстановить свою критическую роль в решении серьезных проблем с безопасностью на местах”, - указано в заявлении.
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Также внимание было акцентировано на отводе тяжелого вооружения и гарантиях безопасной и беспрепятственной деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на всей территории конфликта, как предусматривает ее мандат. Одновременно ЕС призывает использовать все свое влияние на боевиков Россию — для обеспечения перемирия в максимально ближайшие сроки и на период праздников.
Напоминаем, следствием выхода РФ из состава СЦКК стало увеличение боевиками обстрелов в Донбассе.