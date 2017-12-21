В ЕС призвали стороны соблюдать перемирие на востоке Украины и восстановить работу СЦКК

ЕС также призвал стороны соблюдать Минских соглашений и обеспечить восстановление полноценной работы Общего центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе.

“Отзыв Россией своего контингента из Общего центра контроля и координации также имеет серьезные негативные последствия для поддержания режима прекращения огня и стабилизации линии контакта. Мы ожидаем, что обе стороны будут принимать все необходимые меры, чтобы СЦКК смог восстановить свою критическую роль в решении серьезных проблем с безопасностью на местах”, - указано в заявлении.

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Также внимание было акцентировано на отводе тяжелого вооружения и гарантиях безопасной и беспрепятственной деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на всей территории конфликта, как предусматривает ее мандат. Одновременно ЕС призывает использовать все свое влияние на боевиков Россию — для обеспечения перемирия в максимально ближайшие сроки и на период праздников.

Напоминаем, следствием выхода РФ из состава СЦКК стало увеличение боевиками обстрелов в Донбассе.