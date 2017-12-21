У ЄС закликали сторони дотримуватися перемир'я на сході України та відновити роботу СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Європейському союзі заявили про різке погіршення гуманітарної та безпекової ситуації у зоні конфлікту на Донбасі, закликаючи сторони конфлікту припинити обстріли. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
ЄС також закликав сторони дотримуватися Мінських угод і забезпечити відновлення повноцінної роботи Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі.
“Відкликання Росією свого контингенту зі Спільного центру контролю і координації також має серйозні негативні наслідки для підтримання припинення вогню і стабілізації лінії контакту. Ми очікуємо, що обидві сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб СЦКК зміг відновити свою критичну роль у вирішенні серйозних проблем із безпекою на місцях”, — вказано у заяві.
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Також увага була акцентована на відведені важкого озброєння і гарантій безпечної та безперешкодної діяльності спостережної місії ОБСЄ на усій території конфлікту, що передбачає її мандат. Одночасно ЄС закликає використати увесь свій вплив на бойовиків Росію — задля забезпечення перемир’я у максимально найближчий термін та на період свят.
Нагадуємо, наслідком виходу РФ із складу СЦКК стало збільшення бойовиками обстрілів на Донбасі.