В ЕС предупредили о "высоких рисках" от распространения новых мутаций коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Новые мутации коронавируса из Великобритании и Южной Африки составляют общий "высокий риск" для Европы, заявили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), сообщает Politico, информирует УНН.
"Существует большой риск того, что мутации будут продолжать распространяться по ЕС и пространстве Европы. Хотя на данный момент нет никаких доказательств того, что новые мутации вызывают более серьезные заболевания, они, как кажется, распространяются быстрее. Это означает "высокое" влияние COVID-19 на госпитализацию и смертность, что усиливается общим увеличением распространения из-за сезон отпусков", - говорится в сообщении.
Указывается, что сейчас мутация из Великобритании была обнаружена в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции. Мутация из Южной Африки еще не столь широко распространилась: два случая зафиксированы в Великобритании и один в Финляндии - все непосредственно связаны с поездками в ЮАР.
"Влияние этих рисков на систему здравоохранения считается большим, даже в условиях нынешних мероприятий здравоохранения", - заявили ECDC.
Чтобы улучшить выявление новых мутаций, в ECDC призвали страны ЕС/ЕАСТ последовать меры Великобритании по распространению новых мутаций коронавируса.
Как сообщалось ранее в УНН, в ВОЗ прогнозируют продолжение мутации коронавируса.
Напомним, в середине декабря в Минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, мутация может быть на 70% более заразной за "обычный" SARS-CoV-2. В свою очередь директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что "британский" штамм, вероятно, больше распространяется среди более молодых групп населения. При этом, он не влияет на тяжесть протекания болезни.
Впоследствии в ЮАР также заявили, что нашли еще одну мутацию коронавируса.