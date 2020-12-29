У ЄС попередили про "високі ризики" від поширення нових мутацій коронавірусу

"Існує великий ризик того, що мутації будуть продовжувати поширюватися по ЄС та просторі Європи. Хоча на даний момент немає жодних доказів того, що нові мутації викликають більш серйозні захворювання, вони, як здається, поширюються швидше. Це означає "високий" вплив COVID-19 на госпіталізацію та смертність, що посилюється загальним збільшенням розповсюдження через сезон відпусток", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі мутація з Великої Британії була виявлена у Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ісландії, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Іспанії та Швеції. Мутація з Південної Африки ще не настільки широко поширилася: два випадки зафіксовані у Великій Британії та один у Фінляндії - всі безпосередньо пов’язані з поїздками до ПАР.

"Вплив цих ризиків на систему охорони здоров'я вважається великим, навіть в умовах нинішніх заходів охорони здоров'я", - заявили ECDC.

Щоб покращити виявлення нових мутацій, у ECDC закликали країни ЄС/ЄАВТ наслідувати заходи Великої Британії щодо поширення нових мутацій коронавірусу.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ВООЗ прогнозують продовження мутації коронавірусу.

Нагадаємо, в середині грудня у МОЗ Великої Британії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація може бути на 70% більш заразною за “звичайний” SARS-CoV-2. У свою чергу директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що “британський” штам, імовірно, поширюється серед більш молодих груп населення. При цьому, він не впливає на тяжкість перенесення хвороби.

Згодом у ПАР також заявили, що знайшли ще одну мутацію коронавірусу.