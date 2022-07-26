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В ЕС назвали политическим решение рф о дальнейшем сокращении поставок газа

В ЕС назвали политическим решение рф о дальнейшем сокращении поставок газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Заявление российского газового гиганта "Газпром" о дальнейшем сокращении поставок газа в Европу на этой неделе политически мотивировано, заявила во вторник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, реагируя на заявление российской компании о том, что она сократила поставки, потому что ей нужно было остановить работу турбины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы знаем, что для этого нет технических причин. Это политически мотивированный шаг, и мы должны быть к этому готовы. И именно по этой причине предупредительное сокращение нашего спроса на газ является мудрой стратегией", — сказала Симсон по прибытии на встречу министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

Ранее

25 июля "Газпром" заявил, что еще больше сократит поток газа по газопроводу "Северный поток-1", поскольку останавливает еще одну турбину для ремонта.

Это произошло через несколько дней после того, как "Газпром" возобновил поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Трубопровод был закрыт на 10 дней для проведения планового технического обслуживания, также из-за ремонта турбины - еще одной.

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