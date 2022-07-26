В ЕС назвали политическим решение рф о дальнейшем сокращении поставок газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Заявление российского газового гиганта "Газпром" о дальнейшем сокращении поставок газа в Европу на этой неделе политически мотивировано, заявила во вторник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, реагируя на заявление российской компании о том, что она сократила поставки, потому что ей нужно было остановить работу турбины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы знаем, что для этого нет технических причин. Это политически мотивированный шаг, и мы должны быть к этому готовы. И именно по этой причине предупредительное сокращение нашего спроса на газ является мудрой стратегией", — сказала Симсон по прибытии на встречу министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
Ранее
25 июля "Газпром" заявил, что еще больше сократит поток газа по газопроводу "Северный поток-1", поскольку останавливает еще одну турбину для ремонта.
Это произошло через несколько дней после того, как "Газпром" возобновил поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Трубопровод был закрыт на 10 дней для проведения планового технического обслуживания, также из-за ремонта турбины - еще одной.