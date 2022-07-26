У ЄС назвали політичним рішення рф про подальше скорочення поставок газу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Заява російського газового гіганта "Газпром" про подальше скорочення поставок газу до Європи цього тижня політично мотивована, заявила у вівторок єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, реагуючи на заяву російської компанії про те, що вона скоротила постачання, бо їй треба було зупинити роботу турбіни, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми знаємо, що для цього немає технічних причин. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме з цієї причини попереджувальне скорочення нашого попиту на газ є мудрою стратегією", — сказала Сімсон після прибуття на зустріч міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.
Раніше
25 липня "Газпром" заявив, що ще більше скоротить потік газу газопроводом "Північний потік-1", оскільки зупиняє ще одну турбіну для ремонту.
Це сталося через кілька днів після того, як "Газпром" відновив постачання газу газопроводом "Північний потік-1". Трубопровід був закритий на 10 днів для проведення планового технічного обслуговування, також через ремонт турбіни - ще однієї.