У ЄС назвали політичним рішення рф про подальше скорочення поставок газу

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"Ми знаємо, що для цього немає технічних причин. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме з цієї причини попереджувальне скорочення нашого попиту на газ є мудрою стратегією", — сказала Сімсон після прибуття на зустріч міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.

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25 липня "Газпром" заявив, що ще більше скоротить потік газу газопроводом "Північний потік-1", оскільки зупиняє ще одну турбіну для ремонту.

Це сталося через кілька днів після того, як "Газпром" відновив постачання газу газопроводом "Північний потік-1". Трубопровід був закритий на 10 днів для проведення планового технічного обслуговування, також через ремонт турбіни - ще однієї.