В ЕС и Великобритании хотят более жестких санкций против России - СМИ

Детали

Как отмечает BBC, после того, как Великобритания объявила санкции против 5 российских банков и 3 физических лиц, ряд британских законодателей выразил беспокойство тем, что ограничительные меры "не заходят достаточно далеко". Некоторые призвали внести в черный список большинство российских банков и больше физических лиц. Есть предположение, что то, что было объявлено сегодня днем, не является достаточным фактором сдерживания.

Так, после заявления премьер-министра Бориса Джонсона в Палате общин МИД страны опубликовало более подробную информацию о британском пакете санкций. В заявлении говорится о том, что Великобритания также наложит санкции на тех членов российского парламента и Совфеда, которые проголосовали за признание "Л/ДНР".

В ближайшие недели Лондон расширит территориальный охват санкций, введенных в отношении аннексированного Россией Крыма, на те районы Донецкой и Луганской областей, которые пока не находятся под контролем украинского правительства, сообщает МИД страны. Это означает, что ни один британский гражданин или компания не сможет вести бизнес с этими территориями, пока Украина не вернет их себе.

При этом, указывает Politico Europe, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул, что сейчас страна воздерживается от введения более жестких санкций из-за необходимости координировать свои действия с другими союзниками.

"Разные страны имеют разные приоритеты и соображения. Нам значительно легче ввести экономические санкции, некоторым другим странам сложно ввести санкции по блокированию углеводородов. Но я очень доволен прогрессом, который достигло правительство Германии", — сказал британский премьер депутатам.

Он имел в виду сегодняшнее заявление Германии о том, что она перекроет газопровод "Северный поток — 2", по которому природный газ должен был поступать напрямую из России в северную Германию.

Премьер Джонсон, пишет BBC, при этом заявил, что это лишь первый пакет санкций, а больше будет готово, если Россия прибегнет к эскалации действий.

Также Politico Europe пишет, что "некоторые министры иностранных дел ЕС стремятся ввести более жесткие санкции против России", на фоне того, как они во второй половине дня в Париже собираются, чтобы дать окончательному списку политическое одобрение. Неясно, какие детали обсуждаются, пишет издание, но ключевой чиновник ЕС сказал: "Сейчас дела развиваются очень быстро".

Тем временем отмечается, что Швейцария пока воздерживается от введения санкций против России, но пересмотрит ситуацию, как только ЕС объявит о своем пакете санкций, о чем заявила на пресс-конференции госсекретарь страны Ливия Леу. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Швейцария не подписалась под санкциями, но решила, что страна не может быть использована для обхода санкций ЕС — что на практике имеет аналогичный эффект, но несет другой политический месседж, отмечает издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.