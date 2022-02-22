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У ЄС і Великій Британії хочуть жорсткіших санкцій проти Росії - ЗМІ

У ЄС і Великій Британії хочуть жорсткіших санкцій проти Росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 137453 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Видання Politico Europe дізналося, що деякі міністри закордонних справ країн ЄС прагнуть запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Тим часом, деякі британські законодавці, за даними BBC, вважають, що британській санкції також не заходять досить далеко, пише УНН.

Деталі

Як зазначає BBC, після того, як Велика Британія оголосила санкції проти 5 російських банків та 3 фізичних осіб, низка британських законодавців висловила занепокєння тим, що обмежувальні заходи "не заходять достатньо далеко". Дехто закликав внести до чорного списку більшість російських банків та більше фізичних осіб. Є припущення, що те, що було оголошено сьогодні вдень, не є достатнім фактором стримування.

Так, після заяви прем'єр-міністра Бориса Джонсона в Палаті громад МЗС країни опублікувало більш детальну інформацію про британський пакет санкцій. У заяві йдеться про те, що Велика Британія також накладе санкції на тих членів російського парламенту та Радфеду, які проголосували за визнання "Л/ДНР".

Найближчими тижнями Лондон розширить територіальне охоплення санкцій, введених щодо анексованого Росією Криму, на ті райони Донецької та Луганської областей, які наразі не перебувають під контролем українського уряду, повідомляє МЗС країни. Це означає, що жоден британський громадянин чи компанія не зможе вести бізнес із цими територіями, доки Україна не поверне їх собі.

При цьому, вказує Politico Europe, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон натякнув, що зараз країна утримується від запровадження жорсткіших санкцій через необхідність координувати свої дії з іншими союзниками.

"Різні країни мають різні пріоритети та міркування. Нам значно легше запровадити економічні санкції, деяким іншим країнам складно запровадити санкції щодо блокування вуглеводнів. Але я дуже задоволений прогресом, який досяг уряд Німеччини", — сказав британський прем'єр депутатам.

Він мав на увазі сьогоднішню заяву Німеччини про те, що вона перекриє газопровід "Північний потік — 2", яким природний газ мав надходити безпосередньо з Росії до північної Німеччини.

Прем'єр Джонсон, пише BBC, при цьому заявив, що це лише перший пакет санкцій, а більше буде готово, якщо Росія вдасться до ескалації дій.

Також Politico Europe пише, що "деякі міністри закордонних справ ЄС прагнуть запровадити жорсткіші санкції проти Росії", на тлі того, як вони у другій половині дня у Парижі збираються, щоб дати остаточному списку політичне схвалення. Неясно, які деталі обговорюються, пише видання, але ключовий чиновник ЄС сказав: "Зараз справи розвиваються дуже швидко".

Тим часом зазначається, що Швейцарія поки що утримується від запровадження санкцій проти Росії, але перегляне ситуацію, щойно ЄС оголосить про свій пакет санкцій, про що заявила на пресконференції держсекретар країни Лівія Леу. 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Швейцарія не підписалася під санкціями, але вирішила, що країна не може бути використана для обходу санкцій ЄС — що на практиці має аналогічний ефект, але несе інший політичний меседж, відзначає видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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