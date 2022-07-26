В ЕС достигли политического соглашения по сокращению потребления газа в преддверии зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ, говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС, пишет УНН.
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"Это не была миссия невыполнимая! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении.
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20 июля Европейская комиссия представила план сокращения спроса на газ, чтобы подготовить ЕС к сокращению поставок, выставив целью уменьшение потребления голубого топлива в регионе на 15% к следующей весне.
В Еврокомиссии отметили, что ЕС сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из hоссии из-за того, что "кремль делает экспорт газа оружием", при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины государств-членов ЕС.
Европа должна быть готова к полной остановке поставок российского газа "рано или поздно", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Незадолго до встречи министров энергетики стран блока Испания и Португалия, в частности, раскритиковали предложение Еврокомиссии о плане сокращения спроса на газ.