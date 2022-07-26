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В ЕС достигли политического соглашения по сокращению потребления газа в преддверии зимы

Киев • УНН

 • 156414 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ, говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Это не была миссия невыполнимая! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении.

Дополнение

20 июля Европейская комиссия представила план сокращения спроса на газ, чтобы подготовить ЕС к сокращению поставок, выставив целью уменьшение потребления голубого топлива в регионе на 15% к следующей весне.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из hоссии из-за того, что "кремль делает экспорт газа оружием", при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины государств-членов ЕС. 

Европа должна быть готова к полной остановке поставок российского газа "рано или поздно", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Незадолго до встречи министров энергетики стран блока Испания и Португалия, в частности, раскритиковали предложение Еврокомиссии о плане сокращения спроса на газ.

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