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У ЄС досягли політичної угоди зі скорочення споживання газу напередодні зими

У ЄС досягли політичної угоди зі скорочення споживання газу напередодні зими

Київ • УНН

 • 156419 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністри енергетики країн ЄС досягли політичної угоди щодо скорочення попиту на газ, йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС, пише УНН.

Цитата

"Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної угоди про скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

20 липня Європейська комісія представила план скорочення попиту на газ, щоб підготувати ЄС до скорочення поставок, виставивши ціллю зменшення споживання блакитного палива у регіоні на 15% до наступної весни.

У Єврокомісії зауважили, що ЄС стикається з ризиком подальшого припинення постачання газу з росії через те, що "кремль робить експорт газу зброєю", при цьому скорочення постачання вже торкнулося майже половини держав-членів ЄС. 

Європа має бути готова до повної зупинки постачання російського газу "рано чи пізно", заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Незадовго до зустрічі міністрів енергетики країн блоку Іспанія та Португалія, зокрема, розкритикували пропозицію Єврокомісії щодо плану скорочення попиту на газ.

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