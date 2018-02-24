В Египте задержали подозреваемого в убийстве украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Правоохранители Египта задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля в городе Хургада. Об этом сообщает местное издание Vetogate, передает УНН.
Сообщается, что подозреваемый – мужчина возрастом за 30 лет. Он не был знаком с девушкой и забрался в ее квартиру, чтобы обворовать. Украинка оказала сопротивление и подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию об убийстве 21 февраля украинки на территории Египта.
Отметим, по информации СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.