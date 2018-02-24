У Єгипті затримали підозрюваного у вбивстві українки

Повідомляється, що підозрюваний - чоловік віком за 30 років. Він не був знайомий з дівчиною і забрався в її квартиру, щоб обікрасти. Українка чинила опір, і підозрюваний завдав їй кілька колотих ножових ран.

Як повідомляв УНН, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про вбивство 21 лютого українки на території Єгипту.

Відзначимо, за інформацією ЗМІ, дівчина працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів, місцева поліція веде розслідування.