В Египте упал воздушный шар с туристами

Как заявили представители властей Египта, воздушный шар упал из-за сильного ветра во время вынужденной посадки. Аэростат поднялся на высоту примерно в 450 метров незадолго до рассвета и совершил 45-минутный полет. В это же время в воздух поднимались и другие шары, однако им, несмотря на погодные условия, удалось осуществить нормальную посадку.

По информации представителей местных властей, в результате аварии погиб один гражданин ЮАР, еще семь человек получили травмы, об их гражданстве не сообщается. Остальные 12 туристов не получили повреждений.

Напомним, в Грозном в новогоднюю ночь от случайного выстрела погибла девушка.