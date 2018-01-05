У Єгипті впала повітряна куля з туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У п'ятницю неподалік від єгипетського міста Луксор повітряна куля з 20 пасажирами на борту зазнала аварії. У результаті аварії загинув один турист з ПАР, ще семеро людей отримали травми, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як заявили представники влади Єгипту, повітряна куля впала через сильний вітер під час вимушеної посадки. Аеростат піднявся на висоту приблизно в 450 метрів незадовго до світанку та здійснив 45-хвилинний політ. У цей же час в повітря піднімалися і інші кулі, проте їм, незважаючи на погодні умови, вдалося здійснити нормальну посадку.
За інформацією представників місцевої влади, в результаті аварії загинув один громадянин ПАР, ще семеро людей отримали травми, про їхнє громадянство не повідомляється. Решта 12 туристів не отримали ушкоджень.
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