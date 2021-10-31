В Японии робот сыграл Моцарта на калькуляторах

Детали

Работа с названием A-HOGE сконструировал студент Токийского технологического института.

Соединив сервопривод и шаговый двигатель, изобретатель добился точного позиционирования рук-манипуляторов над клавишами.

Робот с легкостью играет “Турецкий марш” Моцарта.

Сообщается, что робот играет не на обычных, а на музыкальных калькуляторах. Снаружи они представляют вычислительное устройство, но способны воспроизводить звуки пианино. Каждая клавиша имеет свою ноту. Дополнительный звук преобразует оригинальную композицию в восьмибитную.

Напомним

В Египте задержали робота-художницу из- за подозрения в “шпионаже”.