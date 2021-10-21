У Єгипті затримали робота-художницю через підозру у "шпигунстві"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Робота-художницю Ai-Da з Великої Британії затримали в аеропорту Єгипта за підозрою у шпигунстві, її відпустили через 10 днів — 20 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Інцидент стався, коли робота Ai-Da везли на першу виставку сучасного мистецтва Єгипту, яка називається “Вічність — це зараз”.
Як повідомляють, прикордонники затримали робота спочатку через вбудований модем, а потім через те, що у неї в очах були камери, які насправді призначені для малювання та розфарбовування.
“Вона — робот-художниця, а не шпигунка. Люди бояться роботів, я це розумію. Але вся ситуація іронічна, бо мета Ai-Da полягала в тому, щоб попередити про зловживання технологічним розвитком, і її утримують, тому що вона технологія”, — зазначив один з творців Ai-Da Ейдан Меллер.
Лише 20 жовтня, за кілька годин до початку виставки, робот пройшов митний контроль.
Додамо
Робота-художницю створили 2019 року і назвали на честь британської програмістки Ади Лавлейс.
В Єгипет Ai-Da везуть, щоб на виставці вона показала глиняну скульптуру триногого робота, який символізує одну з популярних загадок: “Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох?”. Відповідь — людина (у дитинстві — на чотирьох, у зрілому віці — на двох, у похилому — на двох із тростиною).
Раніше художні роботи робота було виставлено в Музеї дизайну і Музеї Вікторії та Альберта.