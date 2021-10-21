У Єгипті затримали робота-художницю через підозру у "шпигунстві"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 21519 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 88858 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 135072 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 119387 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 126916 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 91825 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78550 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 174037 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87883 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 269978 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 47204 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 45652 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 53437 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 17971 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 34535 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 139498 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 174035 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 269976 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 438963 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 426182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29954 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35621 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36182 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37304 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86964 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Єгипті затримали робота-художницю через підозру у "шпигунстві"

Київ • УНН

 • 28224 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Робота-художницю Ai-Da з Великої Британії затримали в аеропорту Єгипта за підозрою у шпигунстві, її відпустили через 10 днів — 20 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

У Єгипті затримали робота-художницю через підозру у "шпигунстві"

Деталі

Інцидент стався, коли робота Ai-Da везли на першу виставку сучасного мистецтва Єгипту, яка називається “Вічність — це зараз”.

Як повідомляють, прикордонники затримали робота спочатку через вбудований модем, а потім через те, що у неї в очах були камери, які насправді призначені для малювання та розфарбовування.

“Вона — робот-художниця, а не шпигунка. Люди бояться роботів, я це розумію. Але вся ситуація іронічна, бо мета Ai-Da полягала в тому, щоб попередити про зловживання технологічним розвитком, і її утримують, тому що вона технологія”, — зазначив один з творців Ai-Da Ейдан Меллер.

Лише 20 жовтня, за кілька годин до початку виставки, робот пройшов митний контроль.

Додамо

Робота-художницю створили 2019 року і назвали на честь британської програмістки Ади Лавлейс.

В Єгипет Ai-Da везуть, щоб на виставці вона показала глиняну скульптуру триногого робота, який символізує одну з популярних загадок: “Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох?”. Відповідь — людина (у дитинстві — на чотирьох, у зрілому віці — на двох, у похилому — на двох із тростиною).

Раніше художні роботи робота було виставлено в Музеї дизайну і Музеї Вікторії та Альберта.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68