В Египте задержали робота-художницу по подозрению в "шпионаже"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Робота-художницу Ai-Da из Великобритании задержали в аэропорту Египта по подозрению в шпионаже, ее отпустили через 10 дней — 20 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Инцидент произошел, когда робота Ai-Da везли на первую выставку современного искусства Египта, которая называется “Вечность — это сейчас”.
Как сообщают пограничники, робота задержали сначала из-за встроенного модема, а затем из-за того, что у нее в глазах были камеры, которые на самом деле предназначены для рисования и раскрашивания.
“Она — робот-художница, а не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но вся ситуация ироничная, потому что цель Ai-Da заключалась в том, чтобы предупредить о злоупотреблениях технологическим развитием, и ее удерживают, потому что она технология”, — отметил один из создателей Ai-Da Эйдан Меллер.
Только 20 октября, за несколько часов до начала выставки, робот прошел таможенный контроль.
Добавим
Робота-художницу создали в 2019 году и назвали в честь британской программистки Ады Лавлейс.
В Египет Ai-Da везут, чтобы на выставке она показала глиняную скульптуру трехногого робота, который символизирует одну из популярных загадок: “Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?”. Ответ — человек (в детстве — на четырех, в зрелом возрасте — на двух, в пожилом — на двух с тростью).
Ранее художественные работы робота были выставлены в Музее дизайна и Музее Виктории и Альберта.