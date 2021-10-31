У Японії робот зіграв Моцарта на калькуляторах

Деталі

Робота під назвою A-HOGE сконструював студент Токійського технологічного інституту.

Поєднавши сервопривод та кроковий двигун винахідник домігся точного позиціонування рук-маніпуляторів над клавішами.

Робот з легкістю грає “Турецький марш” Моцарта.

Повідомляється, що робот грає не на звичайних, а на музичних калькуляторах. Ззовні вони представляють обчислювальний пристрій, але здатні відтворювати звуки піаніно. Кожна клавіша має свою ноту. Додатковий звук перетворює оригінальну композицію у восьмибітну.

Нагадаємо

У Єгипті затримали робота-художницю через підозру у “шпигунстві”.