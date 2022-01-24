В ВР состоится встреча министра обороны с руководителями фракций по ситуации с агрессией со стороны РФ

Будут обсуждать ситуацию, сложившуюся из-за вероятной угрозы полномасштабного вторжения со стороны РФ.

“Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением провести встречу с министром обороны для того чтобы мы могли быть проинформированы о сложившейся ситуации. Поэтому, если не будет возражений, мы можем провести даже завтра утром. Потому что во вторник министр обороны уезжает в другую страну и вернется в четверг. Если будет ваше согласие, то мы могли бы провести это совещание у меня (...) Если воспринимается такое предложение, то я предлагаю провести такую встречу завтра в 9 утра”, — сообщил Стефанчук.

Кроме того, во время Согласительного Совета высказывалась инициатива о проведении внеочередного закрытого заседания парламента с участием всех руководителей сектора безопасности.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.