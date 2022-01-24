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У ВР відбудеться зустріч міністра оборони з керівниками фракцій щодо ситуації з агресією з боку РФ

У ВР відбудеться зустріч міністра оборони з керівниками фракцій щодо ситуації з агресією з боку РФ

Київ • УНН

 • 42961 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Завтра міністр оборони України Олексій Резніков має зустрітися з керівництвом депутатських фракцій та груп Верховної Ради. Таку пропозицію під час засідання Погоджувальної Ради озвучив голова ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Обговорюватимуть ситуацію, що склалася через ймовірну загрозу повномасштабного вторгнення з боку РФ.

“До мене звернулася велика кількість керівників фракцій і груп з пропозицією провести зустріч з міністром оборони для того щоб ми могли бути поінформовані про ситуацію, яка склалася. Тому, якщо не буде заперечень, ми можемо провести навіть завтра зранку. Тому що у вівторок міністр оборони від’їжджає до іншої країни і повернеться в четвер. Якщо буде ваша згода, то ми могли б провести цю нараду в мене (...) Якщо сприймається така пропозиція, то я пропоную провести таку зустріч завтра о 9 ранку”, — повідомив Стефанчук.

Крім того, під час Погоджувальної Ради висловлювалася ініціатива щодо проведення позачергового закритого засідання парламенту за участі усіх керівників безпекового сектору.

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Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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