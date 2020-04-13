В ВР принесла присягу новый нардеп

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47431 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56236 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 70400 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70172 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 99443 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79401 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101816 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105580 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130708 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В ВР принесла присягу новый нардеп

В ВР принесла присягу новый нардеп

Киев  •  УНН

 • 10462 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины принесла присягу народный депутат, избранная в округе №179 в Харьковской области, Юлия Светличная, передает корреспондент УНН.

Так, во время внеочередного заседания ВРУ в сессионном зале принесла присягу народный депутат Украины Юлия Светличная, которая была избрана на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области.

Добавим, что Светличная участвовала в выборах как самовыдвиженец.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 7 апреля зарегистрировала народного депутата Украины Юлию Светличную.

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