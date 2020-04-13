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У ВР склала присягу новий нардеп

У ВР склала присягу новий нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Верховній Раді України склала присягу народний депутат, обрана в окрузі №179 на Харківщині, Юлія Світлична, передає кореспондент УНН.

Так, під час позачергового засідання ВРУ у сесійній залі склала присягу народний депутат України Юлія Світлична, яка була обрана на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі №179 на Харківщині.

Додамо, що Світлична брала участь у виборах як самовисуванець.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 7 квітня зареєструвала народного депутата України Юлію Світличну.

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