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ЦВК зареєструвала Юлію Світличну нардепом

ЦВК зареєструвала Юлію Світличну нардепом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала народного депутата України Юлію Світличну, передає УНН із посиланням на ЦВК.

Як повідомили у пресслужбі, 7 квітня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії.

"Під час засідання Комісія зареєструвала народного депутата України, обрану на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, проживає в місті Харкові, безпартійну, самовисування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО №179 на Харківщині, народним депутатом України обрано Юлію Світличну, яка раніше очолювала місцеву ОДА.

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