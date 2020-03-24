Довибори у ВР на Харківщині: нардепом обрано Світличну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО №179 на Харківщині, народним депутатом України обрано Юлію Світличну, яка раніше очолювала місцеву ОДА. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.
"...Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі №179. Відповідний протокол Центральної виборчої комісії підписали всі присутні на засіданні члени Комісії. Відтак, народним депутатом України обрано Світличну Юлію Олександрівну", - повідомили у ЦВК за підсумками сьогоднішнього засідання.
Як зазначається, Юлія Світлична - 1984 року народження, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація "Єдність та розвиток", проживає в місті Харкові, безпартійнa, самовисування.
Вказано, що за неї проголосували 30 194 виборці, що становить майже 77,55 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
Нагадаємо, ЦВК раніше прийняла протокол окружної виборчої комісії №179 з мокрою печаткою.