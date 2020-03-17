Довибори у Раду: ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії з мокрою печаткою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні Центральна виборча комісія в режимі засідання розглянула та прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, прередає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Відомості зазначеного протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 179, відзвітувавши про роботу комісії з організації проміжних виборів народного депутата України в зазначеному окрузі", - повідомили у пресслужбі.
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На початку грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата, члена фракції “Слуга народу” Олексія Кучера, який в липні переміг на виборах в 179-му окрузі.
За кілька тижнів до цього Кучер став головою Харківської обласної державної адміністрації. До нього з жовтня 2016-го до листопада 2019 року цю посаду обіймала Юлія Світлична.